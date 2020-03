Barmannen in hoger beroep vrijgesproken in misbruikzaak

nieuws

Foto: Ellen Grondijs

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft drie barmannen, die groepsseks hadden met een vrouw in een café in de Poelestraat, vrijgesproken van seksueel misbruik. Vrijdagmiddag deed het Gerechtshof uitspraak in de hoger beroepszaak, aangespannen door het OM.

De mannen zijn vrijgesproken van misbruik, omdat er volgens het gerechtshof onvoldoende bewijs was of de vrouw daadwerkelijk tegen haar wil seks had met de drie mannen. Ook kon niet bewezen worden hoeveel de vrouw had gedronken op de nacht van 25 augustus 2016.

De barmannen hebben de onwil van de vrouw voor de groepsseks altijd ontkend. Volgens hen had de vrouw rond sluitingstijd gevraagd om de groepsseks en wist ze wat ze deed.

Het OM zal zich beraden over of ze in cassatie gaat.