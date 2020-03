Auto ramt kunststof barrière op afrit zuidelijke ring naar Europaweg

nieuws

Foto: Weginspecteur Jeroen via Twitter (@WIS_JeroenB)

Bij de afrit van de zuidelijke ringweg naar de Europaweg is donderdagmiddag een auto tegen een aantal plastic barrières aangereden. Daarbij liep het voertuig flinke schade op.

Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat had het verkeer weinig last van het ongeval. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Combinatie Herepoort moet de barrières gaan herstellen.

📍N7 #Groningen | Net na het middaguur reed er een auto tegen een kunststof barrière. Aannemer gaat de afzetting herstellen. Auto is door een Berger afgesleept. Verkeer had weinig hinder van dit incident. @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/f1NnjxhSAu — Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) March 5, 2020