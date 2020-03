Auto crasht bij verkeersongeluk op A7

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de A7 bij Groningen is de bestuurder van een personenauto in botsing gekomen met de vangrail. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.50 uur op de rijbaan van Hoogezand richting Groningen. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate die kort na de hulpdiensten bij de plaats van het ongeluk arriveerde. “Zoals ik het vanaf hier kan zien gaat het om een eenzijdig verkeersongeluk. De auto is in botsing gekomen met de vangrail en is vervolgens honderdtachtig graden gedraaid.”

Behalve de politie rukten ook een ambulance en de brandweer van Hoogezand uit. “Zoals het nu lijkt is er niemand gewond geraakt. Wel is er één rijbaan afgesloten om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen. De personenauto is geborgen door een bergingsbedrijf.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.