Arriva sluit delen van trein af vanwege corona

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De coupés aan de beide weerszijden van de Arriva-treinen zijn vanaf woensdag niet meer toegankelijk voor passagiers. Vanwege het coronavirus heeft het vervoersbedrijf de coupés met linten afgesloten.

De maatregel is genomen omdat machinisten door de trein moeten lopen om in de bestuurderscabine te kunnen komen. Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is de stiltecoupé en de eerste klasse voorlopig niet toegankelijk. De digitale borden in de trein laten de tekst ‘houd afstand’ zien. Hiermee worden passagiers opgeroepen om afstand te houden. Ook zijn er posters in de trein opgehangen waarop de instructies worden uitgelegd.

Vorige week werd eenzelfde maatregel al in de bussen van Arriva en Qbuzz toegepast. Reizigers in de bussen moeten sindsdien achterin instappen. Het gebied rond de buschauffeur is afgezet zodat ook daar de kans op besmetting beperkt is.

Vandaag begonnen met het afzetten van gedeeltes in de trein. Aangezien de machinist hier langs moet lopen om in de cabine te komen, is er besloten dit gedeelte af te sluiten. Veiligheid voorop! #arriva #trein #treinleven #machinist pic.twitter.com/1vg8jQS3jr — Remon (@88remon) March 25, 2020