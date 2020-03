Arriva schaalt verder af: vanaf woensdag zondagdienstregeling

nieuws

Vervoersbedrijf Arriva gaat vanaf komende woensdag haar dienstverlening verder afschalen en gaat rijden volgens een zogenaamde zondagdienstregeling. Het bedrijf stapt hier op over omdat er minder personeel en minder reizigers zijn.

Vorige week ging het bedrijf al terug naar een aangepaste dienstregeling. Dit betekende toen dat er minder bussen en treinen gingen rijden. De zondagdienstregeling die nu wordt ingevoerd geldt uitsluitend voor het busvervoer. De maatregelen betekenen dat er op alle lijnen minder bussen gaan rijden. Sommige lijnen komen in hun geheel te vervallen. Om mensen in primaire beroepen toch naar hun werk te kunnen vervoeren worden er verschillende ochtendritten toegevoegd. “We vinden het ontzettend belangrijk dat we klaar blijven staan voor deze mensen”, vertelt Tineke Witteveen van Arriva. “Daarom zullen er ook in de vroege ochtend bussen rijden”.

De precieze dienstregeling is vanaf komende woensdag in de reisplanners van Arriva terug te vinden. “Ga je op pad check dan voor je van huis gaat de dienstregeling in onze reisplanners. Verdere informatie vind je ook op onze website.”