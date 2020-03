Arriva gaat met minder treinen en bussen rijden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vervoersbedrijf Arriva gaat vanaf woensdag met minder bussen en treinen tijden. De nieuwe dienstregeling is te vergelijken met een zondagdienstregeling.

“In verband met het pakket aan maatregelen dat door het kabinet is afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zien wij dat wij minder personeel én minder reizigers hebben”, vertelt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. “Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot. Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Wij vervoeren tenslotte veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren.”

Bussen

De aangepaste dienstregeling betekent voor de Noordelijke Nevenlijnen dat er wordt gereden middels een zondagdienstregeling. De ochtendritten op werkdagen worden als aanvulling op deze dienstregeling toegevoegd. De bussen in Friesland gaan rijden volgens een dienstregeling die te vergelijken is met die in kortere vakanties als de voorjaars- en meivakantie. Lijn 335 naar Zernike komt in zijn geheel te vervallen.

Reisplanners

De dienstregeling van de treinen staat in verband met de verwerkingstijd begin volgende week in de reisplanners. De aangepaste dienstregeling voor onze bussen staat vanaf 18 maart in de reisplanners.