Arriva bereidt aangepaste dienstregeling voor

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vervoersbedrijf Arriva bereidt een aangepaste dienstregeling voor vanwege de corona-uitbraak. Op dit moment wordt er nog gereden met een winterdienstregeling maar dit gaat naar verwachting komende week veranderen.

“De overheid heeft mensen opgeroepen thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. “Ook is er opgeroepen tot een periode van sociale onthouding, waarbij er niet meer dan honderd personen op één plek mogen zijn. De maatregelen leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast leidt de aangescherpte definitie voor ziekmeldingen ertoe dat veel meer medewerkers van het openbaar vervoer zich preventief ziekmelden. Vanwege deze beide redenen bereiden wij een aangepaste dienstregeling voor.” Hoe de aangepaste dienstregeling er precies uit gaat zien is nog onbekend.

Buurtbuslijn 107

In de provincie Noord-Brabant zijn er al aanpassingen in diverse lijnen. Onder andere het nacht-, scholierenvervoer en buurtbussen rijden niet. In het Noorden is op dit moment alleen buurtbuslijn 107 in Oosterwolde uit de dienst genomen.

Bij de bus achterin instappen

“Om het vervoer zo lang mogelijk uit te kunnen voeren verzoeken we reizigers om in de bus via de achterdeur in- en uit te stappen en daar in- en uit te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten met onze chauffeurs.” In de bussen van Arriva worden geen vervoersbewijzen meer verkocht. De OV-servicepunten blijven voorlopig open, hoewel daar gevraagd wordt om aankopen te doen middels pinbetalingen.