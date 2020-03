Apotheek Martini verdubbelt productie

nieuws

Foto: Martiniziekenhuis

De Ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis verdubbelt de productie vanwege de explosieve vraag naar geneesmiddelen voor Covid-patiënten.



Er is meer behoefte naar geneesmiddelen voor Covid-patiënten en door dreigende tekorten is de vraag landelijk explosief gestegen. Het gaat voornamelijk om middelen die worden gebruikt bij beademde IC-patiënten, zoals midazolam, fentanyl, rocuronium en noradrenaline.

Als één van de zes grootbereiders van medicijnen in Nederland zet het Martini Ziekenhuis alles op alles om aan de vraag vanuit de Nederlandse ziekenhuizen te kunnen blijven voldoen.

De ziekenhuisapotheek heeft de productie van deze medicijnen voor coronapatiënten bijna verdubbeld. Ook in de avonden en in de weekenden zijn we bezig met het bereiden van noodzakelijke spuiten en injectieflacons. “Momenteel worden er per week 9000 spuiten bereid, terwijl we normaal 4500 spuiten maken”, aldus ziekenhuisapotheker Tim Visser.

De ziekenhuisapotheek maakt al langere tijd kant-en-klare spuiten en injectieflacons van -geneesmiddelen voor zowel het Martini Ziekenhuis en 70 andere ziekenhuizen in Nederland.

“Door op te schalen en meer productie te draaien proberen we aan de vraag in Nederland te voldoen. De extra productie is mogelijk doordat de standaard zorg in het ziekenhuis voor een groot deel stilligt en apothekersassistenten van andere units mee kunnen helpen bij het bereiden van de medicatie. Het is nog wel de vraag of de extra productie op termijn voldoende zal zijn. De verwachting is dat aantal coronapatiënten groeit en daarmee groeit ook de vraag.”

Landelijk wordt er door de beroepsgroep van ziekenhuisapothekers (NVZA) gewerkt aan een plan voor continuiteit in de geneesmiddelenvoorziening voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

