AOb: “Scholen langer dicht was een onvermijdelijk besluit”

Foto: Jacob de Vries

De scholen sluiten tot en met de meivakantie was een onvermijdelijk besluit. Dat zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dinsdagavond.

“Ik vind het een erg verstandig besluit”, vertelt Stolk kort na afloop van de persconferentie. Op die persconferentie maakte premier Rutte (VVD) bekend dat de coronamaatregelen tot 28 april blijven gehandhaafd. “Deze moeilijke situatie waarin wij ons nu als land bevinden is niet morgen voorbij”, zei Rutte. “Alleen samen krijgen we het onder controle.” Omdat 28 april voor het onderwijs in de meivakantie valt, betekent het voor scholen dat ze op zijn vroegst op maandag 4 mei de deuren weer openen. “Wij snappen dit besluit”, zegt Stolk. “De gezondheid van leerlingen en van leraren en docenten staat voorop.”

Of de scholen daadwerkelijk op 4 mei weer beginnen is nog onduidelijk. Tijdens de persconferentie liet Rutte weten maximaal drie weken vooruit te kunnen kijken. “Het zou mij verbazen als we eind april kunnen zeggen dat alles weer normaal is”, aldus Rutte. “Het kan zijn dat we op dit niveau nog een tijd moeten doorgaan.”