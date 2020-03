Amnesty staat op voor Oeigoeren

nieuws

Foto: Amnesty

Zaterdag wordt er op de Grote Markt opgekomen voor het lot van de Oeigoeren. Dat wordt georganiseerd door Amnesty International en de Islamitische Studentenvereniging Deen.



Oeigoeren, Kazakken en andere groepen in de regio Xinjiang in China worden massaal opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Daar worden ze geïndoctrineerd en mishandeld. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn en zijn te bang om zich hierover uit te spreken. Amnesty roept de Chinese overheid op de kampen te sluiten.

Het begint zaterdag om 13:00 uur op de Grote Markt. Er zijn sprekers, gevolgd door een demonstratie in de binnenstad.