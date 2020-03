Amerikaanse spelers Lycurgus gaan terug naar huis vanwege coronavirus

sport

Foto: SAMEN. Lycurgus

Mitch Perinar en Collin Mahan, de twee Amerikaanse volleyballers van SAMEN. Lycurgus, vliegen maandag terug naar de Verenigde Staten om de gevolgen van de coronacrisis thuis af te wachten.

Bij Lygcurgus wordt zeker tot en met maandag 6 april niet getraind, zoals NOC*NSF zondag al adviseerde. Gezien de ernst van de situatie vinden staf en bestuur het vanuit goed werkgeverschap belangrijk dat Mitch en Collin thuis bij eigen familie kunnen zijn om de ontwikkelingen af te wachten. Of beiden nog terugkomen hangt primair af van hoe het indammen van het coronavirus zich ontwikkelt

“Er zijn belangrijkere dingen dan volleybal. Thuis veilig zijn bij onze familie. Ik ben blij dat ik nu naar huis kan”, aldus een opgeluchte Collin Mahan. Hetzelfde geldt voor Mitch Perinar. ‘Het is voor mij heel belangrijk om mijn ouders en zussen weer te kunnen zien. Het is wel dubbel. Het raar is om nu al afscheid te moeten nemen van iedereen die we in Groningen hebben leren kennen. Dat voelt zwaar, maar het is echt beter om nu terug te gaan.”