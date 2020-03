Ambulancemedewerkers verrast met chocolade

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Ambulancemedewerkers van Ambulancezorg Groningen zijn maandag verrast met chocolade. Dat laat het bedrijf op Twitter weten.

Bij de ambulancedienst kwam maandag een melding binnen van een medisch noodgeval in een supermarkt in Bedum. Een ambulance uit de stad, bestaande uit een chauffeur en een verpleegkundige werd daarop door de meldkamer naar het dorp gestuurd. “Direct na aankomst zijn we met de hulpverlening gestart”, meldt één van de hulpverleners. “Terwijl ik in de auto telefonisch overleg zag te voeren met de huisarts werd er opeens op het raam van de auto geklopt. Een omstander legde daarop twee chocoladerepen in de auto. Echt ontzettend aardig.”

Op meerdere plekken in het land worden hulpverleners deze dagen in het zonnetje gezet. De hulpverleningsdiensten laten op hun beurt weten blij te zijn met het gedrag van de mensen. Waar vorige week nog veel mensen de regels aan hun laars lapten om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, is het momenteel veel rustiger op straten, pleinen en stranden.

