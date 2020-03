Ambulancebus brengt opnieuw coronapatiënten naar Groningen

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De ambulancebus heeft vrijdagavond opnieuw een aantal coronapatiënten overgebracht naar het UMCG. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De bus arriveerde in de tweede helft van de avond in de stad. Onder begeleiding van verschillende politiemotoren werd het transport naar het universitaire ziekenhuis geleid. Hoeveel patiënten met de bus zijn overgebracht is onbekend. Wel is bekend dat het om patiënten gaat die verbleven in het Máxima Medisch Centrum in het Brabantse Veldhoven. Vorige week vrijdag werd de ambulancebus ook ingezet om patiënten over te brengen.

Brabantse ziekenhuizen luidden vorige week de noodklok omdat ze de toestroom van coronapatiënten niet aankonden. Verschillende ziekenhuizen boden daarop direct aan om hulp te bieden. Sinds afgelopen maandag wordt dit proces landelijk gecoördineerd vanuit Rotterdam. Iedere ochtend wordt geïnventariseerd hoeveel bedden op de Intensive Care-afdelingen in alle ziekenhuizen beschikbaar zijn. Patiënten worden vervolgens in ambulances, in MICU’s, de traumahelikopter of in de ambulancebus overgeplaatst zodat in alle ziekenhuizen capaciteit beschikbaar blijft.