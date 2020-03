Amateurclubs: Dit is het einde van de competitie

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Quick'20.

De amateurvoetbalclubs in het noorden en ook de rest van het land houden er rekening mee dat de competitie niet uitgespeeld wordt. Maandag werden er verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd.

Dat houdt onder meer in dat alle bijeenkomsten tot 1 juni geschrapt worden. Het is volgens diverse verenigingen ondenkbaar dat in juni de competitie dan nog kan worden afgerond met voor veel clubs nog tien speelrondes te gaan.

Wat dit voor FC Groningen gaat betekenen is onduidelijk. De KNVB praat dinsdag met de clubs uit het betaald voetbal over de situatie. De KNVB had vooraf drie scenario’s: Spelen met publiek, spelen zonder publiek of het schrappen van wedstrijden. De competities moeten van de UEFA voor 1 juli worden afgerond.

“Het is te vroeg om hier nu inhoudelijke uitspraken over te doen. Tenslotte steunen wij de aangescherpte maatregelen en herhaal ik nog eens dat gezondheid boven alles gaat”, aldus Mattijs Manders, directeur eredivisie.