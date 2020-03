“Als we er niets aan doen zouden die bomen zomaar om kunnen vallen”

nieuws

De Dorpsweg in Onnen met het naastgelegen fietspad. Foto: Google Streetview

Twaalf bomen langs het fietspad tussen Onnen en Noordlaren zijn de afgelopen dagen gekapt omdat ze een gevaar vormen voor hun omgeving. Het zijn de gevolgen van eerdere asfalteringswerkzaamheden.

In 2018 heeft de toenmalige gemeente Haren het fietspad opnieuw laten asfalteren. Daarbij zijn de steunwortels van twaalf zomereiken ernstig beschadigd geraakt, vertelde Sjoerd Wagenaar van de gemeente Groningen zaterdag in het OOG-radioprogramma Haren Doet.

“De steunwortels zijn dusdanig beschadigd dat er allerlei ziektes in de wortels kunnen komen, op termijn zouden ze kunnen omvallen. Er zijn natuurlijk heel veel meningen over, maar wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor die bomen, dus als er plotseling eentje omvalt zijn wij verantwoordelijk”, zegt hij.

Naar aanleiding hiervan besloot de gemeente een noodkapvergunning aan te vragen. Omwonenden werden van de procedure op de hoogte gehouden. “We hebben in november al met de Dorpsbelangen van Noordlaren en Onnen gesproken en uitgelegd waarom deze bomen weg moeten. We hebben ook meerdere malen in de dorpskranten artikelen geplaatst en we hebben uiteindelijk ook alle direct omwonenden een brief gestuurd met een tekening van wat we precies gaan doen”, aldus Wagenaar.

Luister hier het interview uit Haren Doet terug:

De betreffende bomen zijn de afgelopen dagen gekapt. De gaten blijven niet lang open. “Wat we terugplaatsen zijn ook weer eiken en meer dan we nu hebben weggehaald. Er zijn twaalf weg en we gaan er zestien terugplaatsen. Iedereen is heel erg voor bomen, de gemeente heeft ook een groene stad als beleid, maar in dit geval kon het niet anders. We hebben ook de plicht om te herplanten en waar dat kan zetten we nog meer neer.”

De bomen tussen Onnen en Noordlaren zijn niet de enige die vanwege gevaar voor de omgeving gekapt zijn. Eerder dit jaar werden in de voormalige gemeente Haren al 34 zieke kastanjebomen gekapt.

Deel dit artikel: