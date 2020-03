“Als je heel dichtbij voetbal wil zijn, is dit je uitgelezen kans”

FC Groningen is op zoek naar een “assistent-groundsman, of een terreinknecht, of een field manager, hoe je het ook wilt noemen”, zegt groundsman Jan van de Velden. OOG zocht Jan op om erachter te komen wat het werk van een assistent-groundsman van FC Groningen nou precies inhoudt.



Die vraag probeerde Jan van de Velden te beantwoorden: “Over het algemeen is het maaien, belijnen, het sportpark opruimen en alles faciliteren voor de trainingen die hier dagelijks plaatsvinden, en dan weer wat bezanden, prikken, beluchten en bemesten. Dus er komt wel wat bij kijken.”

De assistent-groundsman zal samen met de al aanwezige terreinknechten verantwoordelijk zijn voor een aantal velden op Sportpark Corpus den Hoorn en die van het stadion van FC Groningen. Natuurlijk is opleiding belangrijk maar Jan zoekt vooral iemand die heel erg gemotiveerd is: “Het is gewoon meer dat je passie voor de club hebt en elke dag met voetbal in contact wil zijn, en dat je het op die manier leert en uitbouwt. Als je heel dichtbij voetbal wilt zijn elke dag dan is dit je uitgelezen kans”, besluit Van de Velden.