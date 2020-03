“Alleen naar buiten voor boodschappen of frisse neus halen”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Premier Mark Rutte (VVD) drukt de mensen op het hart om dit weekend zoveel mogelijk thuis te blijven. Rutte wil geen vergelijkbare toestanden als vorig weekend.

Vorige week was het erg druk in de parken, op stranden en bij bouwmarkten. De overheid stuurde zondagochtend een NL-Alert om de mensen extra te wijzen op de maatregelen die er genomen zijn om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Om dit extra kracht bij te zetten werden maandagavond de maatregelen verscherpt waarbij Rutte bekendmaakte dat er vanaf nu ook op gehandhaafd gaat worden.

Blijf thuis

“Eigenlijk moet iedereen thuisblijven”, zegt Rutte. “Maar ik snap heel goed dat je even je boodschappen moet halen of dat je toch even een frisse neus wilt halen. Als je in een klein flatje woont, zonder tuin of balkon, word je gek. Maar laat het ook bij die boodschappen en frisse neus blijven. Blijf voor de rest thuis.”

Vierhonderd euro

De premier benadrukt dat het belangrijk is om bij het halen van boodschappen, en bij het maken van een ommetje, de anderhalve meter in acht wordt gehouden. Als er meer dan drie personen bij elkaar lopen die zich niet houden aan deze regel dan kunnen agenten, marechaussees of boa’s bekeuringen tot vierhonderd euro uitdelen.