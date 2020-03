Alle verpleeghuizen sluiten deuren voor bezoek

nieuws

foto: TK_Presse / Flickr.com

Minister Hugo de Jonge, de opvolger van minister Bruno Bruins die donderdag aftrad heeft in de avond bekend gemaakt dat alle bezoek in verpleeghuizen voorlopig niet meer mogelijk is, vanwege het coronavirus.



Het Kabinet en het Management Outbreak Team heeft deze beslissing genomen om de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid te beschermen tegen het coronavirus. De Jonge lichtte toe dat het besluit is genomen in samenspraak met het RIVM en verschillende belangengroepen van de verpleeghuizen. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor mensen in de laatste fase van hun leven, zodat familieleden gewoon afscheid kunnen nemen van hun geliefden.

Minister De Jonge riep de mensen op wel contact te houden met de mensen in de verpleeghuizen. “Dat kan door videobellen, of gewoon ouderwets met de telefoon. Ga bijvoorbeeld samen TV kijken terwijl je met elkaar belt, ” zo zei De Jonge tijdens de persconferentie.