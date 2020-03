Alle Groningse scholen vanaf maandag dicht

nieuws

Foto: Nassauschool

Alle Groningse scholen blijven vanaf maandag de komende periode gesloten vanwege het coronavirus. Dat heeft het kabinet zondagmiddag besloten.

Het kabinet heeft het besluit genomen na overleg met de organisaties in het onderwijs. De sluiting geldt voor de basisscholen, het voortgezet onderwijs en de mbo’s. Of de kinderopvang ook gaat sluiten is nog onbekend. Details over de sluiting volgen om 17.00 uur op een persconferentie in Den Haag.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Bronnen in Den Haag lieten al weten dat het kabinet op deze koers afstevende. Veel scholen hebben het besluit van het kabinet niet afgewacht en besloten de afgelopen dagen al om de deuren voorlopig te sluiten.

Later meer.