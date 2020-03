Alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, meer handhaving en boetes bij groepsvorming

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Het kabinet heeft maandagmiddag besloten om alle samenkomsten te verbieden tot 1 juni. Deze maategel gaat gelden voor alle groepen van meer dan drie personen, ook op straat. Dat maakten premier Rutte en de ministers Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn maandagavond bekend. Ook moeten alle inwonende familieleden van vanaf nu verplicht thuis blijven als één lid van een gezin koorts heeft. De maatregelen gaan vanaf vanavond in.

Het kabinet neemt de maatregelen na een weekend waar op verschillende openbare plaatsen, ondanks het advies om aan ‘sociale distancing’ te doen, toch grote groepen mensen bij elkaar kwamen. Met de nieuwe maatregelen hoopt het kabinet dat de Nederlandse bevolking zich aan een interpersoonlijke afstand van anderhalve meter gaan houden.

Samenscholing en groepsvorming

De politie kan boetes opleggen aan mensen die buiten met meer dan twee personen dicht bij elkaar staan, op minder dan anderhalve meter van elkaar. Daar zijn enkele uitzondering op: Ouders met kinderen en kleine groepjes kinderen die buiten spelen. Minister Grapperhaus vraagt ouders hierin hun gezond verstand te gebruiken. Voor bedrijven zijn volgens minister Grapperhaus boetes tot 4000 euro mogelijk en voor particulieren tot 400 euro.

Meer bevoegdheden voor burgemeesters

Verder moeten burgemeester kunnen beslissen om openbare locaties en winkels sluiten als deze niet kunnen zorgen voor voldoende afstand tussen mensen. Nu is het coronavirus nog geen officiële reden om in gemeenten een noodverordening uit te vaardigen. Daar brengt het kabinet verandering in.

Kappers en nagelstudios verplicht dicht

Daarnaast gaan ook alle kapperszaken en nagelstudios dicht, omdat hier de interpersoonlijke ruimte van anderhalve meter niet gewaarborgd kan blijven. Deze maatregel geldt, net als voor de horeca, tot 6 april.

Aanvullende adviezen

Naast de al gelden regels en adviezen benadrukken de ministers het belang van voldoende afstand. Zo luidt het advies om nu alleen naar de supermarkt te gaan en hier duidelijk de persoonlijke ruimte van andere klanten en alle medewerkers te respecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vakkenvullers. Feestjes in huis worden afgeraden en zeker met meer dan drie mensen. Ook hier luidt het advies om anderhalve meter afstand te houden. In de huiselijke sfeer wenst het kabinet nog niet in te grijpen.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven geldig tot 6 april

Alle eerder afgekondigde maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april.

Een volledig overzicht van alle maatregelen en een Q&A is te vinden op website van de Rijksoverheid.