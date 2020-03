Groningse mbo-scholen: “We komen vanmiddag met een belangrijke update”

nieuws

Foto: Roel Breet

De Groningse mbo-scholen komen zondag aan het einde van de middag met een gezamenlijke update over de maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus. Volgens bronnen gaat het om een ‘belangrijke update’.

Het betreft het volledige mbo-onderwijs op de scholen Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Landstede en het Drenthe College. “We krijgen de afgelopen uren veel vragen binnen wat we gaan doen en wat studenten kunnen verwachten”, laat een woordvoerder weten. “Aan het einde van de middag hopen we met een update te komen. We kiezen voor dit moment omdat er vandaag twee overleggen met het kabinet plaatsvinden. Deze overleggen zijn gepland tegen het einde van de middag. Op basis daarvan communiceren we in één keer wat we gaan doen en wat onze studenten en medewerkers kunnen verwachten.”

Online onderwijs

De scholen laten doorschemeren dat er de komende tijd, ondanks dat wat er wordt besloten, er fors ingezet gaat worden op online onderwijs. “Dit heeft wel enige voorbereidingstijd nodig. Hoe om te gaan met d activiteiten in de scholen, zoals de examens, zal op een later moment worden bepaald.

Friesland

In tegenstelling tot Groningen en Drenthe is in Friesland al besloten de mbo-scholen voorlopig te sluiten. Het Friesland College en de Friese Poort maakten dit zaterdagavond bekend. Ook verschillende basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs in het Friese land blijven maandag dicht.