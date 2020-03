Albert Heijn stelt boodschappenuurtje in voor ouderen vanwege corona

nieuws

Foto: Koen Grootoonk & Ruben H. - 112groningen.nl

Supermarktketen Albert Heijn gaat vanaf maandag een boodschappenuurtje instellen speciaal voor senioren. Het besluit is een direct gevolg van een oproep van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.

In de filialen van Albert Heijn zijn vanaf maandag tussen 07.00 en 08.00 uur alleen mensen van zeventig jaar en ouder welkom. Daarna gaat de supermarkt open voor anderen. “Op deze manier kan iedereen prettig en veilig boodschappen blijven doen”, aldus een woordvoerder van de supermarkt. Albert Heijn is niet de eerste supermarkt die dit besluit. Donderdag liet Jumbo al weten dat het haar filialen aanmoedigt om een ouderenuurtje in te stellen.

Vanwege het coronavirus durven veel senioren op dit moment niet om boodschappen te halen omdat ze bang zijn dat ze in de supermarkt het virus oplopen. Het plan voor een ouderenuurtje werd woensdagavond ingediend door partijen 50Plus en D66. Minister Wiebes liet direct weten het een sympathiek idee te vinden en heeft het direct onder de aandacht gebracht van de supermarktbranche.