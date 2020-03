“Al zit er maar één verpleegkundige in de trein, dan is het de moeite waard”

Ook voor personeel van NS is het een periode van aanpassen aan de omstandigheden. De NS rijdt met veel minder treinen dan gebruikelijk en er zitten veel minder mensen in de trein. Hoofdconducteur Ferdi Delies vertelt over deze bijzondere periode.

“Er rijden minder treinen dus er zijn ook minder conducteurs en machinisten nodig. We kunnen niet met zijn allen reserve zitten in een kantine, dus dan zit je wel eens reserve thuis,” vertelt Ferdi op station Groningen. De trein waar hij naast staat is zojuist aangekomen uit Zwolle, en er stapten ongeveer 30 mensen uit

“We rijden alleen nog voor mensen die naar hun vitaal beroep moeten gaan, het is even geen uitje. Dat is toch wel de boodschap,” vervolgt Delies. Toch zijn er nog steeds wel eens jongeren die hij ziet zitten bier drinken. Hij denkt er het zijne van maar kan er ook weer niet heel veel aan doen. “Met een omroep kunnen we er wel wat mee doen, en dat doen we ook zoveel mogelijk, maar het blijft toch verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Je zou in het ergste geval een trein kunnen laten staan, maar dan laat je de trein ook staan voor de mensen waarvoor je nog zo hard nodig bent, en dat is dus niet de bedoeling”

Door de nieuwe dienstregeling zit Ferdi dus ook vaak thuis op reserve. “Laat mij maar weer lekker aan de ritten. Ik heb het het liefst weer terug bij het normale maar dat hebben we natuurlijk allemaal. Maar wij zijn geen verpleegkundigen of schoonmakers, die verdienen echt de complimenten. Maar als ik mijn bed uit moet voor maar één verpleegkundige die naar zijn of haar ziekenhuis kan, dan is het de moeite waard om te blijven werken,” besluit Ferdi het gesprek.