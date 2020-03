Al veel beschermingsmateriaal ingezameld in Martiniplaza

In Martiniplaza wordt sinds afgelopen weekend beschermingsmateriaal zoals mondkapjes en brillen ingezameld. Het materiaal kan daarna verdeeld worden onder zorgverleners in de provincie.

De inzameling is een samenwerking van het ROAZ (regionaal orgaan acute zorg), het Rode Kruis en de veiligheidsregio Groningen. Hiermee kunnen ze zorgverleners helpen die nu tijdens de coronacrisis een tekort hebben aan beschermingsmateriaal.

De medewerkers zijn blij met wat er tot nu toe is binnengebracht. “We hebben al heel veel mooie spullen gehad van bedrijven, maar ook van individuele mensen,” vertelt Jintiene Zeilstra. “Een voorbeeld is van een Chinese student uit de omgeving van Wuhan. Zijn ouders hadden mondkapjes naar hem opgestuurd, maar die gebruikt hij zelf niet. Daarom wilde hij ze aan zorgverleners geven.” “Mensen zijn erg begaan,” vindt ook Riekje Elema. “Dat is natuurlijk heel fijn, want we kunnen eigenlijk alles gebruiken.”

Wat ze vooral nodig hebben? Zo veel mogelijk. “Overschorten, mondmaskers, veiligheidsbrillen, vuurwerkbrillen… Alles is welkom.”

Materiaal kan elke dag, in ieder geval tot en met komende zaterdag, worden ingeleverd in Martiniplaza tussen 12:00 en 16:00. De spullen gaan dan naar een logistiek centrum waarna ze worden herverdeeld onder zorgverleners in de provincie.