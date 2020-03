nieuws

Foto: Lesley Pietens

Een petitie voor het behoud van de drafbaan in Groningen is na twee dagen al bijna tweeduizend keer getekend.

De petitie is gestart door de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) die sinds 1923 draverijen op de drafbaan in het Stadspark houdt. Het gemeentebestuur wil de draverijen stop zetten omdat die andere evenementen in de weg zouden zitten.

De KHRV vindt dat de drafsport bij Groningen geschiedenis en cultuur hoort en dus onlosmakelijk met de stad verbonden is.