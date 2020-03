‘Afstand tussen gemeente Groningen en haar inwoners groeit’

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De afstand tussen de gemeente Groningen en de inwoners wordt groter. Dat stelt de Ombudsman Groningen in het jaarverslag over 2019, dat maandagochtend werd gepubliceerd.

Volgens ombudsman Marijke Hermans is contact maken met de gemeente lastiger geworden. Het gebruik van één algemeen toegangsnummer van waaruit je niet snel wordt doorverbonden en geen vermelding meer van namen of doorkiesnummers in brieven zijn daar volgens Hermans voorbeelden van. “Inwoners ervaren barrières in hun contact met de gemeente”, aldus de ombudsman. “Mensen moeten vaker bellen omdat ze niet worden doorverbonden of teruggebeld, geen reactie krijgen op hun mail of hun melding. Soms zelfs niet op een aangetekende brief.” De meeste problemen liggen bij de afdelingen Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.

Opvallend meer mensen zijn in 2019 naar de ombudsman gestapt (24 procent). Overlast is een vaker terugkerend onderwerp. De ombudsman vindt dat de informatie over de rol en functie van het gemeentelijke Meldpunt Overlast & Zorg duidelijker kan.