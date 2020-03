Activiteiten 75 jaar vrijheid uitgesteld naar oktober 2020-mei 2021

nieuws

foto: Facebook Historische Vereniging Hoogkerk

De activiteiten voor de viering van 75 jaar vrijheid in Groningen, die gepland stonden voor april 2020, worden vanwege het coronavirus verplaatst naar later dit jaar.



Het is de bedoeling dat het programma start in oktober 2020, wanneer de Verenigde Naties hun 75-jarige jubileum vieren, en daarna doorloopt tot en met 5 mei 2021 (Bevrijdingsfestival).

Dat is het voorstel van de provincie aan het landelijk comité 75 jaar vrijheid, na overleg met gemeenten, de programmamakers en het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg).

De komende tijd zal met alle organiserende partijen contact worden gezocht om de activiteiten en evenementen opnieuw in te plannen binnen de periode oktober-mei. Met de nieuwe opzet wordt maximale flexibiliteit geboden aan de verschillende organiserende partijen.