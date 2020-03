Actie voor minima: Laat uw dier voor vijf euro ‘chippen’

nieuws

Foto Andor Heij. Kat

Volgende week vrijdag (13 maart) kunnen inwoners van De Wijert met een kleine beurs hun huisdier voor slechts vijf euro laten chippen en registreren. Studenten van Terra MBO houden de actie in samenwerking met de stichting de Gouden Poot, een dierenvoedselbank voor mensen met een minimuminkomen.

De actie vindt tussen 11:00 en 15:00 uur plaats in de Werkplaats Wijkdeal in De Wijert. Het inbrengen van de chips gebeurt door professionals. Aanmelden voor de actie is verplicht en kan via dit e-mailadres. Geïnteresseerden moet bij hun mail bewijs van inkomen aanleveren.

De Gouden Poot is een dierenvoedselbank. De baasjes van deze dieren hadden hun huisdier al voordat ze op een minimuminkomen terecht kwamen.