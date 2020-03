Achtergelaten viool is weer terug bij 9-jarige eigenaar

nieuws

Foto: Facebook Boekhandel Riemer

De eigenaar van de viool die ruim twee weken geleden achtergelaten werd in boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat heeft zich gemeld. Het gaat om de 9-jarige Max.

De boekhandel meldt op facebook dat Max een spreekbeurt had gegeven over de viool en na schooltijd met zijn vader naar Riemer was gegaan. In de winkel staat een Trabant en Max ging in die auto een boek lezen. Toen hij vertrok vergat Max de viool.

Vanwege de voorjaarsvakantie had Max niet door dat zijn viool weg was. Hij had namelijk geen vioolles. Zijn vioollerares had de vermissing wel in een facebookgroep gemeld en zo kwam Max er achter dat zijn viool nog in de boekhandel lag.