Academie Minerva brengt mondkapjes naar GGD: “Heel erg blij mee”

Blij zijn ze bij de GGD Groningen. Donderdagochtend werd er bij het kantoor een zak met mondkapjes afgegeven geschonken door Academie Minerva.

“Het is super als er wordt meegedacht”, laat de Groningse GGD weten. “De mondkapjes die we hebben gekregen kunnen we gebruiken bij het bemonsteren.” De gift is gedaan zonder dat er iemand gesproken is. Omdat de GGD dat een beetje steekt heeft het via haar social media-kanalen haar dank uitgesproken. “Ja, we vinden dit echt super. Ontzettend bedankt!”

Vanwege de coronacrisis is er een groot tekort aan beschermingsmiddelen. Vooral mondkapjes zijn een groot probleem. De afgelopen week zijn er al diverse oproepen gedaan aan bedrijven, instellingen en consumenten, dat als men thuis mondkapjes heeft liggen deze op dit moment ontzettend goed gebruikt kunnen worden in de zorg. De spullen kunnen ingeleverd worden bij een speciale inzamelingsbank die sinds vorige week vrijdag operationeel is in Martiniplaza.

