Aantal woninginbraken in gemeente Groningen daalt met vijftien procent

nieuws

Foto: Juha Kämäräinen via Wikimedia Commons

Het aantal geregistreerde woninginbraken in de gemeente Groningen is het afgelopen jaar met 15 procent gedaald. Dat blijkt analyse van vergelijkingssite Independer, op basis van de meest recente politiecijfers.

In totaal werd er in de Stad 655 keer ingebroken in 2019. Ook in de rest van de provincie is een daling te zien van het aantal woninginbraken, het aantal nam af met bijna acht procent. De rest van Nederland laat een vergelijkbare daling zien.

In Appingedam steeg het aantal inbraken relatief gezien het meest (57,1 procent stijging), van 14 inbraken naar 22 inbraken. In deze gemeente daalde het aantal inbraken afgelopen jaar met 55,6 procent (van 9 inbraken naar 4 inbraken).