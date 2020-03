Aantal Friese scholen dat sluit vanwege corona neemt toe

nieuws

Het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Foto: WZ - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3203620

Groningse scholieren die les volgen op het OSG Piter Jelles hoeven maandag niet naar school. De scholengemeenschap heeft zondagmiddag besloten de deuren te sluiten.

Het OSG Piter Jelles biedt onderwijs aan behalve in Leeuwarden op locaties in Kollum, Sint Annaparochie en Dokkum. Onder de vestigingen die sluiten valt ook het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden. Behalve het Piter Jelles heeft ook RSG Simon Vestdijk besloten de deuren te sluiten. Zaterdagavond werd al duidelijk dat ook de scholen voor mbo-onderwijs in Friesland, het Friesland College en de Friese Poort voorlopig gesloten blijven. Ook tientallen basisscholen behorend tot de koepels Arlanta, Noventa, ROOBOL en PCBO Dantumadiel hebben besloten hun lessen tot aan het eind van deze maand te staken.

Groningen: Leraren melden zich preventief ziek

Op de redactie van OOG TV komen onbevestigde berichten binnen dat diverse leraren in het basisonderwijs in Groningen zich preventief ziek melden. Ouders worden hierover geïnformeerd door middel van e-mails. “Het is ons helaas niet gelukt om een vervanger te regelen”, schrijft een basisschooldirecteur na de ziekmelding van een leraar in een mail die in bezit is van OOG. “Mocht het u lukken opvang voor uw kind te regelen, dan zouden wij dit erg op prijs stellen. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij uw zoon/dochter in een andere klas proberen te plaatsen”

In Groningen nog geen scholen gesloten

In Groningen zijn nog geen scholen bekend die hun deuren sluiten. Naar verwachting maakt het kabinet zondagmiddag bekend dat dit alsnog gaat gebeuren. Dit naar aanleiding van een oproep van de Federatie Medisch Specialisten. De scholen in Friesland hebben daar niet op gewacht en hebben nu al de knoop doorgehakt.