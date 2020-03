Aantal coronapatiënten in gemeente Groningen verdubbeld

nieuws

Sinds woensdag is het aantal bekende patiënten met het coronavirus in de gemeente Groningen verdubbeld. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers die het RIVM donderdag naar buiten heeft gebracht.

Woensdag waren er nog 4,76 besmettingen per 100.000 inwoners in de gemeente Groningen. Dat komt neer op 11 patiënten in totaal. Nu zijn dat er 9,9 patiënten per 100.000 inwoners, wat betekent dat er nu rond de 22 á 23bevestigde gevallen zullen zijn. Let wel: De cijfers die het RIVM naar buiten brengt zijn slechts een indicatie van het absolute aantal besmettingen.

Landelijk zijn er 409 extra besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totale aantal nu op 2460 positief geteste mensen. Het afgelopen etmaal kwamen achttien mensen te overlijden. Het sterftecijfer komt daarmee in totaal nu op 76.