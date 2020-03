Aantal coronabesmettingen stijgt licht in gemeente Groningen

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds donderdagmiddag licht gestegen. Waar er donderdag nog 32,9 personen per 100.000 mensen besmet waren, zijn dat er vrijdagmiddag 34.3.

De stijging komt, in absolute getallen, neer op een stijging van zes besmettingen. Donderdag waren dat er 76 en vrijdagmiddag 80. De stijging is relatief licht in vergelijking met de afgelopen dagen. De besmettingsgraad nam toen een stuk sneller toe.

Sinds donderdag zijn er in Nederland 112 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19. Er zijn 1.172 mensen positief getest. Hiermee komt het totaal op 8.603 positieve gevallen, waarvan 2.500 patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).