Aantal besmette UMCG-medewerkers groeit naar acht

Foto: Sebastiaan Scheffer

In het UMCG zijn maandagmiddag nog eens twee besmettingen van personeel met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Zij werkten op de afdelingen Radiotherapie, Orthodontie, Chirurgie, Kindergeneeskunde Kinderchirurgie en de Intensive Care.

Het ziekenhuis onderzoekt met welke patiënten en andere medewerkers zij in contact zijn geweest. Dit heeft de meest ingrijpende gevolgen voor de afdeling Chirurgie. Het UMCG draaide op deze afdeling in ieder geval vandaag een zondagsdienst om de contacten van het besmette personeel in kaart te brengen.

Dit weekeind bleek al dat zes andere medewerkers van het UMCG besmet zijn met het coronavirus.