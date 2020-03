Aanleggen van nieuwe vloer laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het aanleggen van een nieuwe vloer in een winkel in de Oude Kijk in ‘T Jatstraat was zondagmiddag aanleiding om de brandweer uit te laten rukken. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding voor de hulpdiensten kwam rond 12.25 uur binnen op het alarmnummer. “In de omgeving werd een vreemde lucht geroken”, meldt Wind. “Men vermoedde dat er sprake was van een gaslucht en omdat men het niet vertrouwde werd er 112 gebeld.” Bij aankomst startte de brandweer direct een onderzoek. “Al snel bleek dat er niets aan de hand was. In een winkel werd een nieuwe vloer gelegd. Dit veroorzaakte een sterke coatinglucht wat door omstanders voor een aardgaslekkage werd aangezien.”

De brandweer keerde al snel weer terug naar de kazerne.