99 procent zeker Corona: test heeft geen zin

“Ik vond het wel scary, het ging echt van het ene op het andere moment ineens slecht met me”, zegt Patricia Frijns. Ze is nu een week flink ziek, met verschijnselen die bij COVID-19 horen; koorts, hoesten en ademhalingsproblemen.

Patricia is personal trainer van beroep. Ze is normaal gesproken topfit. Het was dan ook schrikken voor haar toen ze ineens klachten begon te ervaren: “Zaterdagavond was ik nog helemaal fit en op zondag lag ik als een dood vogeltje op de bank”.

Geen test

Toen Patricia zich ziek begon te voelen belde ze met de huisartsenpost. Ze deed haar verhaal en kreeg te horen dat ze 99 procent zeker Corona had. Een test doen had geen zin. “Iemand met wie ik veel contact had is op wintersport geweest en heeft het waarschijnlijk vanuit daar meegenomen. De arts die ik aan de lijn had zei dat een test voor mij op dit moment niks uit maakt en dat gezien de voorraad het beter is om de test aan iemand anders te geven”.

Hopelijk geen doorgeefluik

“De angst dat ik het heb doorgeven heb ik wel. Maar ik heb in de laatste tijd tijdens de één-op-één-trainingen alle voorschriften gevolgd. En ik liep met een grote fles desinfecteer rond”, aldus Frijns.