92 minderjarigen in 2019 ingesloten in kindvriendelijke cel

In 2017 zijn er 30 minderjarigen ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat, in 2018 waren dit er 67 en in 2019 92.



‘Minderjarigen worden hier ingesloten in een kindvriendelijke cel’, antwoordt het college van B&W op vragen van het raadslid W. Paulusma van D66.

‘De Groningse politie streeft er naar om een minderjarige verdachte thuis of op een alternatieve plek de inverzekeringstelling uit te laten zitten. Daarnaast streeft de Groningse politie er naar om een verblijf bij de politie op een kindvriendelijke manier te laten plaatsvinden’.

