8,5 miljoen euro aan beurzen voor RUG-onderzoekers

Foto: Ildigo

Drie onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een Advanced Grant toegekend gekregen van de European Research Council. Een Advanced Grant is bedoeld voor gevestigde onderzoeksleiders met een erkende staat van dienst voor wat betreft onderzoeksresultaten.

Prof. dr. Gerard Roelfes krijgt 2,5 miljoen euro om nieuwe ‘designer’ enzymen te maken die deels niet-natuurlijke aminozuren bevatten. De nieuwe enzymen die in dit project worden gemaakt, zullen worden toegepast voor de katalyse van belangrijke chemische reacties die niet in de natuur voorkomen.

Prof. dr. Léon Koopmans ontvangt 3,5 miljoen euro om extreem zwakke radiosignalen te detecteren van neutraal waterstof afkomstig uit de eerste miljard jaar van ons heelal. Daarvan wordt 1 miljoen euro besteedt aan een nieuw computersysteem voor dataverwerking en -opslag.

Prof. dr. Erwin de Blok ontvangt 2,5 miljoen euro om de herkomst van het neutrale waterstofgas in melkwegstelsels te achterhalen. De meeste sterrenstelsels hebben niet genoeg gasreserves om hun hele leven sterren te vormen halen dit gas waarschijnlijk uit de ruimte tussen melkwegstelsels in. Blok en zijn onderzoeksgroep gaan extreem gevoelige radiowaarnemingen gebruiken van nabije sterrenstelsels om dit gas te detecteren.

De ERC is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. In deze ronde hebben 185 onderzoekers een ERC Advanced Grant ontvangen, ter waarde van in totaal 450 miljoen euro.