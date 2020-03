139 patiënten uit andere regio’s opgenomen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen

nieuws

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland lagen vrijdagochtend 265 patiënten met het coronavirus, of een verdenking daarop, in Noord-Nederlandse ziekenhuis opgenomen. 139 daarvan waren afkomstig uit gebieden buiten Groningen, Friesland en Drenthe.

In Groningen lagen vrijdagochtend 121 mensen met een (vermoedelijke) besmetting in een ziekenhuisbed. Daarvan liggen 39 personen op een Intensive Care-afdelingen. Van de 265 personen in de drie Noordelijke Procvincies komen er 139 van buiten de provincie, zo’n 52 procent.

De zorgorganisaties in Noord-Nederland zijn goed voorbereid op een toename van het aantal COVID-19 patiënten, zo stelt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Inmiddels hebben de ziekenhuizen tussen de 50 en 70 procent van de uitstelbare zorg afgeschaald. Door af te schalen maken de ziekenhuizen bedden, personeel en middelen

vrij voor het moment dat Noord-Nederland te maken krijgt met een toename van het aantal patiënten met het virus.