120 coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de ziekenhuizen in de provincie Groningen liggen 120 patiënten met het coronavirus. 39 daarvan zijn opgenomen in de intensive care. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland die zaterdag bekend zijn gemaakt.

In de ziekenhuizen van de drie noordelijke provincies liggen 273 patiënten, waarvan er 74 op de intensive care zijn.

In totaal komen 146 patiënten uit andere regio’s. 56 liggen op de IC. Deze mensen zijn naar het noorden gebracht omdat er elders in het land een gebrek aan bedden is voor coronapatiënten.