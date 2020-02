Zieke en gehandicapte kinderen mogen zelf vliegtuig besturen op vliegveld Eelde

nieuws

Foto: Stichting Hoogvliegers

Zaterdag 18 april organiseert Stichting Hoogvliegers de grote Hoogvliegersdag op Groningen Airport Eelde. Naast zelf een vliegtuig besturen, kunnen zieke en gehandicapte kinderen op deze dag genieten van vliegtuigen, een rit in een van de vrachtwagens en brandweerauto’s bekijken.

De dag is bedoeld voor (chronisch) zieke of gehandicapte kinderen uit Groningen en wijde omgeving. Alles wordt uit de kast getrokken om deze kinderen een dag te bezorgen die ze niet zullen vergeten. De kinderen beleven samen met de andere gezinsleden een gezellig en heel bijzondere dag. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden voor de kinderen en hun gezinsleden.

De dag is bedoeld voor ernstige of chronische ziekte kinderen van 6 t/m 17 jaar, woonachtig in Groningen of de wijde omgeving.