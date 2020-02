Zelf een trui breien op warmetruiendag

Kachel uit en je eigen trui breien. Dat is wat de studenten vrijdag op de Hanzehogeschool konden doen. De school heeft dit georganiseerd, omdat het warmetruien dag is.

Op warmetruiendag is het de bedoeling dat bedrijven en huishoudens hun kachel uitzetten en een warme trui aantrekken, zodat er energie bespaard wordt. De Hanzehogeschool deed hier vandaag ook aan mee. De studenten merkten er niet veel van dat de kachel uitstond. ‘Ik vind het wel goed, anders is er over 20 jaar misschien niks meer’, zegt Kjeld. ‘Ik had het nog niet eens gemerkt, dus het is geen probleem voor mij’, zegt Yannick

Het breien van je eigen trui is volgens Margreet Boersma niet alleen goed voor het klimaat. ‘Je weet ook zeker dat je trui niet gemaakt is door kinderen uit Bangladesh’. Onder de studenten is breien niet zo populair. ‘Ik brei zelf niet. Mijn oma misschien wel’, zegt Yannick.