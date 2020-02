Zeer zeldzaam Zwarte Zee sneeuwklokje groeit gewoon in Groningen

nieuws

Sneeuwklok in sneeuw, januari 2020, Noorderplantsoen. Foto: Denise Humalda

Geplooid sneeuwklokje is een zeer zeldzame sneeuwklok, die zich thuisvoelt langs de westelijke kust van de Zwarte zee. En in Groningen.



Echter, vanwege haar gelijkenis met Gewoon sneeuwklokje wordt Geplooid sneeuwklokje mogelijk over het hoofd gezien. Behalve in Groningen dan, waar na onderzoek een kleine duizend (!) pollen werden aangetroffen, vooral in parkbossen en bij begraafplaatsen.

‘Is Geplooid sneeuwklokje echt zo zeldzaam, of is er in de rest van Nederland nooit goed gekeken?’, vraagt NatureToday zich daarom deze dinsdag af en roept op elders ook op onderzoek te gaan.

Geplooid sneeuwklokje valt in vergelijking met Gewoon sneeuwklokje (foto) van verre op door haar forsere gedaante, de rechtopstaande stand van bloeistengels en bladeren en de naar verhouding grote bloemen.

Klik hier voor een overzicht van de verspreiding van het bolgewas in het land.