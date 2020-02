Woningbrand Lijnbaanstraat: “Brandend stokbroodje verliest het van brandblusser”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een woning aan de Lijnbaanstraat in de stad Groningen heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van de brand kwam rond 19.40 uur binnen waarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een keukenbrand”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “In de oven had een stokbroodje vlam gevat. Dit brandje verloor het van de brandblusser. Daarmee was gelukkig onze inzet verder niet nodig.”

De brandweer heeft in de woning een nacontrole gedaan maar keerde al snel weer terug naar de kazerne. De schade in de woning is beperkt gebleven.