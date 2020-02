Williams evenaart clubrecord driepunters Donar

sport

Carrington Love van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in eigen huis met 109-65 gewonnen van Den Helder Suns. Opvallendste speler was Matt Williams van Donar, die 9 driepunters raak schoot en daarmee het clubrecord evenaarde.

In de eerste helft leek het er nog helemaal niet op dat Donar met zo’n ruim verschil zou gaan winnen. De Groningers misten starter Shane Hammink, die eerder met een blessure kampte en uit voorzorg aan de kant gehouden werd. De thuisploeg begon sterk en stond na het eerste kwart met 25-12 voor. In het tweede kwart konden de Noord-Hollanders goed bijblijven, en wonnen ze het kwart, waardoor het verschil bij rust 10 punten was: 45-35.

Na een minuut in het derde kwart stond het 48-40, maar daarna gas Donar flink gas. Het met 3785 man opgekomen publiek kon genieten van een aantal prachtige aanvallen, terwijl Den Helder weinig in te brengen had. De kwartuitslag 33-11 leidde tot de nieuwe tussenstand 78-46. In het laatste kwart schoot Matt Williams met scherp. De ene na de andere driepunter ging door het netje, en de teller bleef uiteindelijk steken bij 9 driepunters op 13 pogingen; evenveel als Travis Young in 2006. Eerder dit seizoen schoot Williams al eens 8 driepunter raak in een wedstrijd.

Topscorers bij Donar waren Matt Williams met 29 punten, Thomas Koenis met 15 punten en Jason Dourisseau met 14 punten. Bij Den Helder Suns was Yarick Brussen topscorer met 20 punten.

Donar is koploper in de Dutch Basketball League en heeft 30 punten uit 19 wedstrijden. Komende week speelt Donar de halve finale van de bekerstrijd tegen Landstede Hammers, met op dinsdag een wedstrijd in Zwolle en donderdag de returnwedstrijd in MartiniPlaza.