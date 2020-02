Wigbold Houthandel krijgt 1050 zonnepanelen

nieuws

Bij Wigbold Houthandel worden momenteel 1050 zonnepanelen op het platte dak geïnstalleerd. Het bedrijf is sinds 1850 een bekend adres voor het kopen en op maat laten zagen van hout.

Wigbold is een jaar geleden verhuisd van het Boterdiep naar de Smirnoffstraat. Met het grotere pand is ook de energiebehoefte gestegen. Om dit op een milieuvriendelijke manier op te vangen is besloten om het complete dak te voorzien van zonnepanelen. Het plaatsen ervan duurt ongeveer drie weken.

De stroom die wordt opgewekt is veel groter dan de eigen behoefte. Wigbold Houthandel gaat daarom een groot deel van de groene stroom leveren aan het netwerk. Zo kunnen andere bedrijven en huishoudens meeprofiteren.