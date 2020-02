Wereldkankerdag: het verhaal van Gelske

Gelske heeft borstkanker gehad. Op haar 32ste kreeg ze de diagnose. Haar leven en dat van haar gezin veranderde in één klap, met dat ene zinnetje: ‘Je hebt kanker’. “Het is bijna niet uit te leggen, je wordt in een trein gezet ofzo, er zijn geen tussenstops, je gaat van gesprek naar gesprek en van uitslag naar uitslag”, zegt Gelske.

Lotgenoten

Tijdens het ziekteproces zocht Gelske psychologische ondersteuning bij Het Behouden Huys in Haren. Daar sprak ze met psychologen en kwam ze in contact met lotgenoten. “Het is eenzaam, er is niemand die echt weet wat je meemaakt, dat kan ook niet. Daarom zijn lotgenoten zo belangrijk voor me. Je hoeft niks uit te leggen. Je weet van elkaar wat je doormaakt”.

Herstel

Gelske herstelde gelukkig van haar ziekte en ze moet haar leven weer zien op te pakken. Dat gaat, na een slepende ziekte, niet vanzelf. “Je wordt als je beter bent ineens weer uit die trein gezet en je weet dan gewoon niet hoe normaal te leven. Je moet stap voor stap proberen je balans te vinden”.

Wereldkankerdag

Dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Gelske wil graag haar verhaal doen op deze speciale dag. “Ik wil mijn ervaringen delen zodat anderen de ziekte misschien iets beter begrijpen en ook hebben mensen met de diagnose er hopelijk wat aan”.

Wil je meer informatie over kanker of wil je in gesprek komen?

Kijk op wereldkankerdag.nl en behoudenhuys.nl