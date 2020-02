Welvaart in Noord Nederland toegenomen

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De welvaart in Noord-Nederland is toegenomen. Er zijn minder inwoners met een laag inkomen, het aantal mensen met een hoog salaris is gestegen.

Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau over de periode 2011-2017.

Het inkomensverschil tussen rijk en arm in het noorden is wel gegroeid. Ook neemt de welvaart minder toe in krimpgebieden, omdat de mensen met hogere inkomens vertrekken. Studenten uit de krimpgebieden gaan vaak naar de steden, zoals Groningen, om te studeren en keren niet terug.