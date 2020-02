Waterschap sluit sluis en gemaal Stad en Lande af voor fietsers en voetgangers

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

Waterschap Noorderzijlvest heeft dinsdagmiddag besloten om de sluis met gemaal Stad en Lande in het Boterdiep (tussen Beijum en de Hornbach) tijdelijk af te sluiten voor fietsers en voetgangers.

Het waterschap nam het besluit nadat onlangs een fietser in de sluiskolk viel. De fietser bleef gelukkig ongedeerd “Het waterschap neemt haar verantwoordelijkheid en wil nieuwe incidenten voorkomen. Noorderzijlvest begrijpt dat deze maatregel erg vervelend is voor met name de wijkbewoners in Beijum”, zo schrijft het waterschap. De sluis met de brede sluisdeuren wordt door veel mensen als brug gebruikt.

Of fietsers en voetgangers in de toekomst weer gebruik kunnen maken van de sluis, is nog onduidelijk. Het waterschap onderzoekt nog of er maatregelen er mogelijk zijn om de situatie voldoende veilig

te maken.